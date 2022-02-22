США отправили своих дипломатов из Львова в Польшу

Перед лицом агрессивных действий России сотрудники дипломатической миссии США в Украине провели ночь с понедельника на вторник в Польше, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что дипломаты будут регулярно возвращаться во Львов, куда их ранее перевели из Киева.

«По соображениям безопасности сотрудники Госдепартамента, которые сейчас находятся во Львове, проведут ночь в Польше», — говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном в понедельник вечером. Он также сообщил, что дипломаты «регулярно будут возвращаться, чтобы продолжить свою работу в Украине и оказывать экстренные консульские услуги», пишет Первая Лента.

Блинкен подчеркнул, что американцы продолжат «поддерживать украинский народ и украинское правительство, координируя дипломатические действия». Госсекретарь США подчеркнула, что решение отправить дипломатический персонал в Польшу на ночь не означает каких-либо изменений в приверженности США продолжению поддержки Украины.

Информируя о кадровом решении, Энтони Блинкен вновь призвал граждан США покинуть Украину из-за риска российского вторжения. Глава американской дипломатии также заявил, что российские войска продолжают приближаться к границам Украины таким образом, чтобы показать, что вторжение может начаться в любой момент.

Ранее Путин официально отправил российских военных в Украину.