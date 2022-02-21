Россия может начать полномасштабное вторжение в ближайшие часы — Салливан

В сообщениях разведки США указывается, что планы России по вторжению в Украину «чрезвычайно жестоки» и ее цель — «раздавить» украинцев, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он добавил, что атака может начаться в ближайшие часы или дни.

Салливан прокомментировал в понедельник интервью для утренних программ NBC и ABC, в том числе предложение Франции о саммите президентов России и США. Советник президента США сказал, что принятие Байденом такого предложения было само собой разумеющимся, пишет Первая Лента.

При этом он отметил, что все признаки указывают на то, что Россия продолжает подготовку к полномасштабному вторжению, которое может произойти «в ближайшие часы или дни». Он подчеркнул, что если бы Россия реализовала свои планы, война стоила бы жизни многим тысячам людей.

«Мы считаем, что любая операция такого масштаба, которую, по нашему мнению, планируют русские, будет чрезвычайно жестокой. Но у нас есть данные, которые предполагают, что это будет еще большая форма жестокости, поскольку это будет не просто две армии. Это будет война, которую Россия будет вести против украинцев, чтобы подавить их, раздавить их, навредить им», — сказал Салливан в интервью NBC.

Ранее в России сообщили, что украинские военные якобы перешли российскую границу