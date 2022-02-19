Военная агрессия против Украины будет серьезной ошибкой для России — Канцлер Германии

Военная агрессия России против Украины будет серьезной ошибкой со значительными политическими, экономическими и геостратегическими издержками для нее, предупредил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

«Россия сделала вопрос о возможном членстве Украины в НАТО поводом для войны, что является парадоксом, так как никакого решения по этому вопросу не предвидится», — сказал Шольц, пишет Первая Лента.

Однако он сказал, что Запад готов вести переговоры о требованиях безопасности России, но «без наивности».

«Нет никаких оснований собирать 100 тысяч солдат у границ Украины», — подчеркнул канцлер.

Аналитики Центра оборонных стратегий пришли к выводу, что полномасштабное вторжение России маловероятно. Однако они указали, что угроза территориально ограниченного наступления остается реальной возможностью, и наиболее уязвимыми для нее являются районы Донбасса и побережья Азовского моря. «Также существует значительный риск российских атак в информационном и киберпространстве Украины», — оценили они.

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