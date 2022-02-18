Путин провел заседание Совета безопасности: что известно

Сегодня, 18 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.

Главным вопросом заседания была ситуация в Украине «с акцентом на растущую напряженность, провоцируемую извне», пишет Первая Лента со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Президент подробно проинформировал участников совещания о своих международных контактах на этой неделе – очных и телефонных. Состоялся также обмен мнениями по теме гарантий безопасности для России», – говорится в заявлении Кремля.

«Конечно же, говорили и о ситуации вокруг Украины, с акцентом на растущую напряженность, которая, кстати говоря, изрядно провоцируется извне. Состоялся обмен мнениями по теме гарантий безопасности для России с учетом того документа, который вчера был передан нашим западным оппонентам…» – добавил в свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, что все больше западных СМИ информируют о том, что в ближайшее время Россия пойдет в наступление на Украину.

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