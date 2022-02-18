Зеленский дал приказ вывести родителей за границу из-за наступления РФ — появилось видео

Сегодня, 18 февраля, в сеть слили видео, на которому якобы президент Украины Владимир Зеленский дает приказ вывезти из Украины своих родителей из-за возможного наступления Российской Федерации.

Голос, похожий на Зеленского, просит собеседника организовать выезд своих родителей «сегодня-завтра», так как 22 февраля Россия может напасть. Он говорит, что так будет спокойнее, пишет Первая Лента.

Якобы Зеленский говорит, что нужно организовать выезд в Испанию или на Карибы, где сейчас тепло. Он дает указание арендовать виллу на месяц или на два. Также он добавляет, что «папа будет орать, но ничего я его успокою».

Собеседник спрашивает нужно ли вывозить жену, на что Зеленский говорит, что пока нет, так как за не «журналисты эти конченые» следят.

На это все собеседник говорит: «Хорошо, сделаем».

Точная дата, предполагаемого разговора неизвестна, но предполагаемый Зеленский говорит, что 16 не напали, что может означать, что разговор состоялся после этой даты.

Ранее мы сообщали, что Зеленский назвал дату наступления РФ на Украину.