Мало доказательств того, что Россия отводит войска – Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что в настоящее время мало доказательств того, что Россия выводит свои войска от границ с Украиной, заявил глава аппарата правительства в среду вечером после разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

В среду российские власти заявили, что начали отводить часть своих войск, которые они дислоцировали у украинских границ в предыдущие недели, но, как указывали западные политики, подтверждений этому пока нет, пишет Первая Лента

«Премьер-министр сказал, что в настоящее время мало свидетельств ухода России, и было решено, что любое вторжение в Украину будет иметь катастрофические и далеко идущие последствия. Лидеры подтвердили, что государства несут ответственность за соблюдение обязательств по Уставу Организации Объединенных Наций и за уважение суверенитета и территориальная целостность.

Премьер-министр и генсек также подтвердили важность добросовестных действий всех сторон для выполнения Минских соглашений «относительно вооруженного конфликта на Донбассе, на востоке Украины», говорится в заявлении офиса Джонсона.

Ранее мы сообщали, что настоящая дата возможного наступления РФ на Украину после 20 февраля.