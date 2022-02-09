Пять человек попадут в санкционный список ЕС за подрыв территориальной целостности Украины

Послы стран-членов ЕС в среду дадут добро на внесение пяти человек в санкционный список виновных в подрыве территориальной целостности Украины, сообщил источник в ЕС.

По словам источника, эти люди были причастны к содействию организации прошлогодних выборов в Госдуму в Крыму, пишет Первая Лента со ссылкой на РАР.

Санкции ЕС за нарушение территориальной целостности Украины на данный момент затрагивают 185 человек и 48 организаций. Лица, включенные в санкционные списки, подлежат замораживанию активов; им также не могут быть предоставлены средства. Кроме того, на них распространяется запрет на въезд и проезд через территорию ЕС.

Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и осуждает нарушение ею международного права. Он также поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Санкции в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, впервые были введены 17 марта 2014 года.

Другие меры, принятые ЕС в ответ на украинский кризис, включают экономические санкции против отдельных секторов российской экономики и санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченных этими территориями (в настоящее время действуют до 23 июня 2022 года).

Ранее мы сообщали, что в случае нападения на Украину РФ ждут катастрофические санкции.