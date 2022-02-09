Поляки готовы помочь Украине даже ценой конфликта с Россией

Поляки, как одни из немногих опрошенных европейцев, готовы пойти на риск последствий за помощь Украине в случае конфликта с Россией. Более половины респондентов считают, что стоит поддерживать своих соседей, несмотря на угрозу военных действий России против ПольшиТакие результаты опроса Европейского совета по иностранным делам (ECFR).

Опрос общеевропейского аналитического центра был проведен в семи странах-членах ЕС. Поляки чаще всех убеждены, что будет война между Россией и Украиной. Это мнение разделяют 73 процента участников. В этом убеждены большинство респондентов в Румынии (64%), Швеции (55%), Германии (52%), Франции (51%) и Италии (51%). Результат ниже 50 процентов зарегистрирован только в Финляндии (44%), пишет Первая Лента.

Исследование также показало, что, когда дело доходит до защиты Украины, европейцы доверяют как НАТО, так и ЕС. Они в равной степени не доверяют участию США.

В Польше большинство респондентов считают ЕС (80%) и НАТО (79%) главными защитниками Украины. Чуть меньше, 65 процентов считает, что Польша должна вступиться за нее. Это лучший результат по сравнению с другими странами. В других она не превышает 50 процентов.

Ранее мы сообщали, что Польша готова предоставить Украине предметы первой необходимости и оборонительное вооружение.