Байден: если Россия решит напасть на Украину, мы ответим вместе с Германией и НАТО

Если Россия решит напасть на Украину, мы ответим вместе с Германией и НАТО в целом, заявил президент США Джо Байден в понедельник после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Белом доме. Он заверил, что обе стороны согласны с тем, что в таком случае не может быть возврата к «обычному бизнесу».

Байден подчеркнул, что во время встречи с главой правительства Германии он согласовал пакет санкций против России, и обе страны договорились об ответе на возможную агрессию против Украины, пишет Первая Лента.

«Мы договорились, что если будет агрессия, не может быть возврата к делу как обычно», — подчеркнул американский президент.

Если Россия вторгнется в Украину, «Северного потока-2» не будет, заявил в понедельник президент США.

Байден отметил, что если хотя бы один российский солдат или танк перейдет границу с Украиной, «Северного потока-2 больше не будет».

«Идея о том, что «Северный поток — 2» может продолжать функционировать, если Россия решит вторгнуться… этого просто не произойдет», — сказал президент.

Мы разработали комплекс действий, который позволит нам оперативно реагировать на агрессию России против Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник после встречи с президентом США.

Ранее посол Украины в США назвала три шага, которые остановят агрессию со стороны России.