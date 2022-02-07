В Минобороны не верят в наступление со стороны РФ: вероятность очень низкая

Украинские власти продолжаю уверять, что сценарий полномасштабного наступления со стороны Российской Федерации маловероятен. При этом все иностранные СМИ сообщают о том, что вот-вот РФ пойдет в наступление.

На этот раз высказался министр обороны Алексей Резников. Он уверяет, что возможность значительной эскалации со стороны России продолжает оцениваться как низкая, пишет Первая Лента со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию. Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно в иностранных СМИ… Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая», — заявил Резников.

Он напомним, что через несколько дней начнется активная фаза российско-белорусских учений, которые продлятся до 20 февраля. Также Резников отметил, что беспрецедентная военная помощь от партнеров существенно повысила украинские возможности сопротивления.

Ранее мы сообщали, что на спутниковых снимках видны российские войска в Белоруссии недалеко от Украины.