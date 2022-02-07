На спутниковых снимках видны российские войска в Белоруссии недалеко от Украины

На спутниковых снимках американской компании Maxar Technologies видны российские войска и техника, сосредоточенные в Белоруссии недалеко от границы с Украиной. На 10-20 февраля запланированы маневры вооруженных сил России и Белоруссии.

На фотографиях, предоставленных спутником Maxar Technologies, видны российские войска вблизи городов Ельск, Речица (Гомельская область) и Лунинец (Брестская область). Все они находятся примерно в 50 км от границы с Украиной. Reuters подчеркивает, что не может самостоятельно проверить эти материалы, при этом фото сделаны 4 февраля, пишет Первая Лента.

По данным компании Maxar, в аэропорту Лунинец находятся 15 штурмовиков Су-25 и ракетный комплекс С-400. Реактивные установки «Искандер» должны быть размещены под Ельском.

В свою очередь, белорусские независимые СМИ сообщили в воскресенье, что после того, как один из местных сайтов опубликовал информацию о скоплении российской военной техники под Гомелем, он был заблокирован в течение часа.

Необъявленную «проверку» сил Союзного государства и маневры на юге Белоруссии, граничащей с Украиной, эксперты связывают с действиями Москвы в отношении Киева с целью еще большего давления на местные власти, а в худшем случае даже возможное нападение со стороны Белоруссии.

Ранее мы сообщали, что Словакия предоставит США два военных аэродрома.