Политика

Трухина исключили из «Слуги народа» после скандального видео

Похоже, что политическая карьера Трухина закончена.

Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 2 февраля, 2022
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Партия «Слуга народа» официально исключила из своего состава народного депутата Александра Трухина. Причиной стало скандальное видео с ДТП при участие депутата.

Напомним, что журналисты издания Украинская Правда провели расследование скандальной аварии, участие в которой принимал народный депутат Александр Трухин. На видео слышно, как он сначала предлагает, чтобы полицейский отпустил его в лес и говорит, что позвонит глава МВД Денису Монастырскому, а позже пытается «договориться» за благодарность в размере 150 тысяч, пишет Первая Лента.

Спикер «Слуги народа» Юлия Палийчук в Telegram сообщила, что Трухина исключили из партии «Слуга Народа». Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля.

Это будет означать прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения», — написала она.

Ранее в «Слуге народа» прокомментировали скандальное видео с Трухиным.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 2 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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