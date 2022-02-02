Нам стыдно: в «Слуге народа» прокомментировали скандальное видео с Трухиным

В партии «Слуга Народа» весьма быстро отреагировали на скандальное видео с участием депутата партии Александра Трухина.

Напомним, что журналисты издания Украинская Правда провели расследование скандальной аварии, участие в которой принимал народный депутат Александр Трухин. На видео слышно, как он сначала предлагает, чтобы полицейский отпустил его в лес и говорит, что позвонит глава МВД Денису Монастырскому, а позже пытается «договориться» за благодарность в размере 150 тысяч, пишет Первая Лента.

На расследование весьма быстро отреагировал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Он заявил, что нардепу Александру Трухину не место во фракции и партии.

«Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии «Слуга Народа», — написал Арахамия на своей странице в одной из социальных сетей.

Он добавил, что Трухин должен выйти из партии, а если этого не произойдет, то его просто выгонят. Также Арахамия заявил, что Трухин должен сотрудничать со следствием.