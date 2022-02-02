Может я тихонько уйду? – В сеть слили видео со скандальной аварией Трухина, он предлагает взятку

Журналисты издания Украинская Правда провели расследование скандальной аварии, участие в которой принимал народный депутат Александр Трухин.

На видео слышно, как он сначала предлагает, чтобы полицейский отпустил его в лес и говорит, что позвонит глава МВД Денису Монастырскому, а позже пытается «договориться» за благодарность в размере 150 тысяч, пишет Первая Лента со ссылкой на расследование Украинской Правды.

В тоже время Трухин заявляет, что пострадавший человек — «его кент» и никаких претензий с его стороны не будет. «При этом сам пострадавший подтверждает слова народного депутата.

Трухин утверждает, что за рулем был не он, а водитель. Знакомый Трухина, представившийся водителем, эту информацию подтвердил.

Полицейский пытается объяснить Трухин, что за такие договоренности есть уголовная ответственность и что «Слуга народа» посоветовал «не исполнять».

Напомним, что само ДТП произошло 23 августа. Источники сообщали, что сам Трухин был за рулем автомобиля, при этом находясь в выпившим. Впоследствии около несколько десятков медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек. Сам Трухин заявлял, что не он находился за рулем.

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