Ситуация очень серьезна, на Киев будут давить — глава Комитета Сейма Литвы

Ситуация возле украинской границы со стороны России очень серьезная. Такое заявление сделал глава Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Он рассказал, что все цифры и все индикаторы опасности показывают «красные» данные. Кащюнас считает, что все может решиться одним словом со стороны президента России Владимира Путина, пишет Первая Лента со ссылкой на УНИАН.

«Все может начаться одним решением Путина. Обсуждаются возможные даты, один из критериев – Олимпиада, может, после нее. Но, может, будут какие-то политические сценарии, скажем, он будет нажимать на вас, будет прессинг со стороны оккупированных территорий, со стороны Беларуси. На Киев будут давить по вопросам «Минских договоренностей», а мы понимаем, что это значит для Украины», — сказал Кащюнас.

Он добавил, что сейчас возле границы с Украиной 110-120-130 тысяч, а финальная цель – 150-175 тысяч, чтобы начать полномасштабную войну.

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