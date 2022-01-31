Канада отзывает часть дипломатов из Украины: эвакуирует всех членов семей

В связи с возможной агрессией со стороны Россия власти Канады сообщили, что страна решила отозвать часть дипломатов из Украины.

«Канада приняла решение временно отозвать из посольства в Украине не незаменимых канадских работников и членов их семей», — говорится в сообщении МИД Канады, пишет Первая Лента.

«Как сообщалось ранее на этой неделе, Канада усилит команду посольства в Киеве штатом экспертов в таких областях, как реформа сектора безопасности, урегулирование конфликтов, демократическая реформа, консульская служба и дипломатия», — добавили в МИД.

В минувший вторник правительство Канады приняло решение отозвать семьи своих дипломатов из Украины из-за растущей напряженности в связи с действиями России.

В среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о продлении военной учебной миссии в Украине и переброске военной техники в Украину. Прямая помощь имеет общую стоимость 340 миллионов канадских долларов, включая военное оборудование, такое как разведывательные системы, а также средства индивидуальной защиты для солдат. Украина запросила у правительства Канады «оборонительное вооружение», продление военной миссии и санкции против России.

Ранее мы сообщали, что Великобритания также начала эвакуировать сотрудников своего посольства в Украине.