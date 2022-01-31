В «ЛНР» предупредили Украина: вас ждут кровь, гробы и слезы матерей

В «ЛНР» продолжают обсуждать тему якобы возможного наступления ВСУ на Донбассе. При том, что весь мир говорит о том, что именно Россия в шаге от наступления на Украину и вполне вероятно, что это произойдет с Донбасса.

Так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник высказался по поводу того, якобы ВСУ готовы к наступлению. Он заявил, что в случае обострения военного конфликта на Донбассе Украина не получит «легкой военной прогулки», пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Любая провокация или попытка военной эскалации конфликта со стороны Киева — это кровь, гробы и слезы матерей с обеих сторон конфликта. Никакой «легкой военной прогулки» для поднятия рейтинга очередного правителя здесь не будет, только смерть и разрушения. Это должно крепко засесть в голове каждого из них», — сказал Пасечник.

Ранее в «ЛДНР» рассказали, кто же «все-таки» будет «спасать» Донбасс.