В «ЛДНР» рассказали, кто же «все-таки» будет «спасать» Донбасс

В «ДНР» и «ЛНР» продолжают искать людей, которые могли бы «повоевать» за «республики». Ищут тех, кто якобы «все-таки» будет «спасать» Донбасс.

Отмечается, что появляется все больше объявлений на приглашении на контрактную «службу» в «народную милицию ДНР». При этом, условия приема в ряды незаконных вооруженных формирований становятся все более показательными, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Источник отмечает, что в объявлениях увеличивается максимальный возраст контрактников. Берут уже даже 55-летних. При этом всем уже понятно, что своими силами боевики в случае наступления ВСУ уже точно не справятся.

Единственно, по данным источника, на что еще надеются боевики это на так называемый «союз добровольцев» Донбасса, в котором активно набирают «русских добровольцев» для «защиты» «республик».

«Но в любом случае очевидно: без масштабной помощи ВС России „республикам“ не справиться», — пишет паблик.

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