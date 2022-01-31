Просто так на Украине Путин не остановится — Маркарова

Российская Федерация не остановится только на агрессии по отношению к Украине. Такое заявление сделала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Украинский посол считает, что цели президента России Владимира Путина заключаются не только в том, чтобы захватить Украину. Они являются боле масштабными, пишет Первая Лента со ссылкой на CBS News.

«Причина, почему он напал на нас, в том, что мы избрали демократию и имеем евроатлантические и европейские стремления. Следовательно, это наступление на демократию, и я считаю, что никто не застрахован, если на Украину совершат нападение. Если Россия и дальше продолжит наступление на Украину, она, конечно, не остановится на Украине», — заявила Маркарова.

Она добавила, что в целях Европы помочь защитить Украину и показать, что международное верховенство права все еще работает.

Также она прокомментировал разногласия в переговорах американского президента Джой Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что нет никаких трений, но существует некоторые дискуссии, так как могут быть разные мнения по поводу ситуации с Россией.

Ранее Байден «по-тихому» одобрил дополнительную военную помощь Украине.