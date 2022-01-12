Байден «по-тихому» одобрил дополнительную военную помощь Украине

Белый дом «по-тихому» одобрил дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов в декабре, сообщили во вторник CNN и Politico. Президент США должен был использовать специальную юридическую уловку, чтобы обойти процедуры.

Согласно Politico, Байден использовал правило, которое уполномочивает президента просить Пентагон через Государственный департамент передать находящееся в США оборудование стране, терпящей бедствие. По данным CNN, новый транш помощи был одобрен в декабре. Источник в Конгрессе сообщил, что парламент был официально уведомлен еще до конца прошлого года, но администрация старалась не распространять его широко, в отличие от предыдущих пакетов, пишет Первая Лента.

Politico пишет, что в комплект входят в том числе РЛС и военно-морское оборудование, но когда оно будет доставлено, неизвестно.

«Учитывая, что разведка США постоянно предполагала, что Россия может начать полномасштабное вторжение со всей своей силой, эта помощь позволила бы Украине нанести дополнительный ущерб России, но существенно не изменила бы исход войны», — сказал Politico советник президента Украины.

По данным Госдепа, в прошлом году США отправили Украине вооружений и военной техники на сумму 450 миллионов долларов, а с момента вторжения в Крым и Донбасс — более чем на 2,5 миллиарда долларов.

Ранее мы сообщали, что Канада не исключает продажи оружия Украине и новых санкций против России.