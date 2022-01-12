Политика

Байден «по-тихому» одобрил дополнительную военную помощь Украине

Джо Байден использовал специальную юридическую уловку

Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 12 января, 2022
0 0 1 минута чтения
epa09679490 US President Joe Biden delivers a speech on voting rights on the campuses of Clark Atlanta University and Morehouse College in Atlanta, Georgia, USA, 11 January 2022. Biden is urging passage of voting rights protections in the US Senate, including the John Lewis Voting Rights Advancement Act and the Freedom to Vote Act. EPA/ERIK S. LESSER Dostawca: PAP/EPA.

Белый дом «по-тихому» одобрил дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов в декабре, сообщили во вторник CNN и Politico. Президент США должен был использовать специальную юридическую уловку, чтобы обойти процедуры.

Согласно Politico, Байден использовал правило, которое уполномочивает президента просить Пентагон через Государственный департамент передать находящееся в США оборудование стране, терпящей бедствие. По данным CNN, новый транш помощи был одобрен в декабре. Источник в Конгрессе сообщил, что парламент был официально уведомлен еще до конца прошлого года, но администрация старалась не распространять его широко, в отличие от предыдущих пакетов, пишет Первая Лента.

Politico пишет, что в комплект входят в том числе РЛС и военно-морское оборудование, но когда оно будет доставлено, неизвестно.

«Учитывая, что разведка США постоянно предполагала, что Россия может начать полномасштабное вторжение со всей своей силой, эта помощь позволила бы Украине нанести дополнительный ущерб России, но существенно не изменила бы исход войны», — сказал Politico советник президента Украины.

По данным Госдепа, в прошлом году США отправили Украине вооружений и военной техники на сумму 450 миллионов долларов, а с момента вторжения в Крым и Донбасс — более чем на 2,5 миллиарда долларов.

Ранее мы сообщали, что Канада не исключает продажи оружия Украине и новых санкций против России.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 12 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

В ОРДО мужчин предупредили о коварстве со стороны «военкоматов» «ДНР»

1 день ago

Нельзя поддаваться той агрессивной политике, которую сейчас проводит Путин – член Европарламента

2 дня ago

«Власти» «ЛНР» подготовили еще один новогодний «подарок» для местных жителей

2 дня ago

Россия приставляет пистолет к виску Украины – Блинкен

2 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button