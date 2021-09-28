Украина и Венгрия вызывают послов из-за соглашения Будапешта с Газпромом

28.09.2021 11:40

Укринформ

Министерство иностранных дел Украины приглашает посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдярто из-за подписания нового контракта с российским «Газпромом» на поставку газа в обход Украины.

Об этом Укринформу сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Он также подтвердил, что МИД Венгрии вызывает украинского посла Любовь Непоп в Будапеште из-за ситуации вокруг этого контракта.

"Могу подтвердить вызов украинского посла в Будапеште. МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию: транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям", — подчеркнул Николенко.

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По словам представителя МИД, "украинская сторона будет предпринимать решительные меры для защиты национальных интересов".

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также заявил, что МИД Венгрии вызывает украинского посла из-за спора о соглашении Будапешта с Газпромом. Сообщение он оставил в Фейсбук.

«Потребление газа (Европой — ред.) не будет снижаться, как и роль Газпрома … Для Венгрии энергетическая безопасность — это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политики. Нельзя отапливать дома политическими заявлениями», — сказал Сийярто после подписания соглашения.

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Как сообщал Укринформ, Венгрия согласовала с Россией все условия для того, чтобы новое долгосрочное соглашение о поставках газа вступило в силу с 1 октября. Речь идет о поставках российского газа в обход Украины: Венгрия будет получать по 3,5 млрд кубометров в год через Сербию по газопроводу «Турецкий поток» и по его сухопутному продолжению и 1 млрд кубометров — через Австрию.

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МИД Украины заявил, что инициирует перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества из-за подписания Венгрией контракта с «Газпромом».

По материалам: Укринформ