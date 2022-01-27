Политика

В России уже открыто заявляют о поставках оружия НВФ на Донбассе: и не только

РФ похоже готовится к чему-то большому.

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 27 января, 2022
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Российская Федерация уже открыто начала заявлять о том, что может поставлять оружие НВФ на Донбассе. При этом, дело оружием не закончится.

Так первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что нужно направлять на Донбасс боевикам не только вооружение, но военных специалистов. Интересно, что с военных действий на Донбассе Россия это уже делает, хотя постоянно заявляет, что ничего такого не происходит. Теперь же Кремль, походу, собрался открыть свои действия, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Там живут наши соотечественники и граждане России. Кроме того, надо наконец-то легализовать добровольцев (из России — прим), бывших и находящихся в ДНР и ЛНР. Не сажать их по возвращении, как это иногда бывает, а награждать! Пора уже отказаться от геополитической «биполярки», — заявил он.

Отметим, что Россия в последнее время активно раздает паспорта жителям ОРДЛО. С самого начало было известно, что это потребуется в дальнейшем для того, чтобы заявить о том, что там жывут их граждане.

Ранее «глава ДНР» рассказал  об обострении на Донбассе.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 27 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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