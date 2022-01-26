Политика

Машина уже запущена – Пушилин об обострении на Донбассе

"Глава" "ДНР" высказал свое мнение о ситуации.

Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 26 января, 2022
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У Украины начались новые экономические проблемы. Такое заявление сделал так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин.

По его мнению, украинские власти якобы вынуждены сами себя опровергать по поводу вторжения РФ в страну. Все это происходит из-за экономичного провала в Украине, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Киев столкнулся с рядом экономических проблем инвестиционного плана, ну и, конечно же, с паникой среди населения. И сейчас они вынуждены сами себя опровергать и говорить о том, что вроде бы уже и разведка докладывает, что Россия не собирается нападать. Но при этом машина уже запущена», — сказал Пушилин.

Он добавил, что подтверждению его слов является эвакуация сотрудников посольств стран США, Великобритании, Канады и Австралии.

Также он считает, что именно ВСУ наращивает военное присутствие на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что жители «ДНР» жалуются на тщательный досмотр на КПП «Еленовка».

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Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 26 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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