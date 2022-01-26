Правительство Австралии рассматривает персональные санкции против российских властей

Австралийское правительство может ввести персональные санкции против россиян, участвующих в антиукраинской деятельности, чтобы поддержать международные усилия по сдерживанию Москвы от повторного вторжения в страну.

«Кадровые санкции — это потенциальные инструменты, которые Австралия может использовать совместно со странами-единомышленниками, чтобы подчеркнуть и выразить очень серьезную озабоченность по поводу такого агрессивного поведения», — заявила во вторник министр иностранных дел Австралии Мариса Пейн, пишет Первая Лента со ссылкой на The Sydney Morning Herald.

Она добавила, что консультировалась по этому вопросу со своей британской коллегой Лиз Трасс и другими «лидерами-единомышленниками».

Правительство рассматривает возможность введения персональных санкций против российских чиновников, в том числе аннулирование австралийских виз, запрет на въезд в эту страну и замораживание имущества, находящегося под юрисдикцией властей Канберры.

Она добавляет, что благодаря так называемому Закона Магнитского правительство Австралии сможет быстрее и проще одобрять возможные санкции.

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