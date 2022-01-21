Политика

Австралия не поможет Украине в войне с РФ: об этом не может быть речи

Марис Пейн прокомментировала ситуацию

Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов agoОбновлено: 21 января, 2022
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epa09464923 Australia's Foreign Minister Marise Payne speaks during the 2+2 meeting with Australia's Defence Minister Peter Dutton, South Korea's Foreign Minister Chung Eui-yong and South Korea's Defence Minister Suh Wook at the Foreign Ministry in Seoul, South Korea, 13 September 2021. EPA/JUNG YEON-JE / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что об отправке австралийских войск в Украину не может быть и речи, а Киев не обращался за какой-либо официальной поддержкой, сообщает Canberra Times.

Заявление Пейн было сделано во время пресс-конференции после встречи в четверг с ее британским коллегой Лиз Трасс, пишет Первая Лента.

Австралийский министр сообщила, что находится на связи с Министерством иностранных дел Украины, и подчеркнула, что Австралия готова рассмотреть любые просьбы о помощи, когда таковые будут сформулированы.

Посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс ранее заявлял, что его страна может применить собственные экономические санкции, если это будет оправдано.

Трасс подтвердил, что Австралия и Великобритания едины в своем ответе на возможные украинские просьбы о помощи, а нападение на Украину столкнется с жесткими экономическими санкциями со стороны Запада, но никаких войск отправляться не будет.

«Украина не входит в НАТО, поэтому она не в том же положении, что и страны Балтии, где в случае конфликта были бы прямые действия (союзных войск)», — сказал Трасс.

Ранее Правительство Нидерландов поменяло свое мнение об поставке оружии для Украины.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов agoОбновлено: 21 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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