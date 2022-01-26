Жители «ДНР» жалуются на тщательный досмотр на КПП «Еленовка»: проверяют абсолютно все

Ситуация с КПВВ «Еленовка», где так не самый простой процесс прохождения на подконтрольную часть Украину еще более ухудшилась. В социальных сетях люди массово жалуются на серьезные обыски со стороны «ДНР».

Так, при пересечении пункта пропуска Еленовка-Новотроицкое после стандартной процедуры когда собирают е-мейлы телефона, номера мобильной связи и паспорта, самым «веселым» теперь является усиленный обыск в ходе которого осматривается абсолютно все: личные сумки, абсолютно все документы и бумаги, а так же одежду куртки, в некоторых случаях даже производится личный осмотр с «прощупыванием», пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Телефон – это вообще понятно, просматривается весь и все вместе суммарно занимает от 15 до 30 минут. Но и это еще не все: потом переходят к «разговорам» зачем, куда едешь, что везешь и другие вопросы, в частности о семье», — пишет Первая Лента.

По подсчетам прошедших КПВВ суммарное время прохождения со всеми переездами занимает как минимум 3 часа.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» зафиксированы случаи опасной болезни.