Бородай дал неожиданный прогноз по поводу Донбасса: затронет и Ростовскую область

В ближайшие время на Донбассе начнутся полномасштабные военные действия. Такое прогноз дал экс-«командир НВФ «ДНР», глава «Союза добровольцев Донбасса», а сейчас депутат Госдумы РФ Александр Бородай.

При этом, по его словам, военные действия затронут не только Донбасс, но и также Ростовую область Российской Федерации. Он заявил, что якобы Украина готовит наступление и вблизи линии разграничения находится й20 тысяч украинских военных, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Нам остается воевать. Для Донбасса это, рано или поздно, конечно, закончится войной. Просто это произойдет либо в ближайшее время, либо оттянется на весну. Сейчас земля еще промерзшая и где-то в течение февраля будет такой оставаться, а когда там наступает оттепель, то там будет такая грязища страшная, что никакая техника не пройдет», — заявил Бородай.

Он добавил, что таким образом, военные действия начнутся или сейчас, или же, когда земля подсохнет – в середине-конце апреля.

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