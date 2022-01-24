Политика

Lufthansa переносит время рейсов в Киев из соображений безопасности

Все больше информации о возможном вторжении России

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 24 января, 2022
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epa09571833 Lufthansa's A350-900 plane arrives from Munich to the Miami International Airport’s concourse J, in Miami, Florida, USA, 08 November 2021. With the US border closed to non-essential travel from a list of countries that included Canada, Mexico, and most European countries for more than 600 days due to the pandemic, travelers are now permitted entry with an approved Covid-19 vaccine shot and a negative test with in the past 72 hours. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Dostawca: PAP/EPA.

Немецкая авиакомпания Lufthansa изменила расписание некоторых своих рейсов в Киев из-за опасений по поводу нападения России на Украину.

В авиакомпании подтвердили Deutsche Welle, что время рейсов было изменено таким образом, чтобы экипажи не оставались на ночь в украинской столице, пишет Первая Лента.

Украинские СМИ со ссылкой на бывшего депутата Викторию Войцицкую сообщили в воскресенье, что время рейса изменено, чтобы экипажи немецких линий не оставались ночевать в Киеве. Lufthansa объяснила изменения «политической ситуацией», — сказала бывший парламентарий.

Например, отправление из Мюнхена в Киев было перенесено с субботы в 22:00 на 6 утра в воскресенье.

Lufthansa подтвердила Deutsche Welle перенос времени некоторых рейсов в Киев. Такое решение объяснили «оптимизацией графика движения». Уточнялось, что, как и прежде, авиакомпании будут выполнять три рейса в Киев в день.

DW пишет, что члены экипажа не будут ночевать в Киеве, а сразу вернутся на базу.

Ранее Великобритания начала эвакуировать сотрудников своего посольства в Украине.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 24 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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