Lufthansa переносит время рейсов в Киев из соображений безопасности

Немецкая авиакомпания Lufthansa изменила расписание некоторых своих рейсов в Киев из-за опасений по поводу нападения России на Украину.

В авиакомпании подтвердили Deutsche Welle, что время рейсов было изменено таким образом, чтобы экипажи не оставались на ночь в украинской столице, пишет Первая Лента.

Украинские СМИ со ссылкой на бывшего депутата Викторию Войцицкую сообщили в воскресенье, что время рейса изменено, чтобы экипажи немецких линий не оставались ночевать в Киеве. Lufthansa объяснила изменения «политической ситуацией», — сказала бывший парламентарий.

Например, отправление из Мюнхена в Киев было перенесено с субботы в 22:00 на 6 утра в воскресенье.

Lufthansa подтвердила Deutsche Welle перенос времени некоторых рейсов в Киев. Такое решение объяснили «оптимизацией графика движения». Уточнялось, что, как и прежде, авиакомпании будут выполнять три рейса в Киев в день.

DW пишет, что члены экипажа не будут ночевать в Киеве, а сразу вернутся на базу.

Ранее Великобритания начала эвакуировать сотрудников своего посольства в Украине.