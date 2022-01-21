России придется заплатить «большую цену» за признание «ЛДНР» – Бородай

Российской Федерации придется заплатить «большую цену» за признание так называемых «ЛНР» и «ДНР». Такое мнение выразил экс-«премьер ДНР», лидер Союза добровольцев Донбасса, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай.

Он заявил, что ценой признания «республик» будет большая война. Он отметил, что якобы готов заплатить такую цену, но не уверен, что к этому готовы авторы обращения к президенту Российской Федерации Владимиру Путину от КПРФ, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Сам Бородай заявил, что уже давно требует не только признания «ЛНР» и «ДНР, но и включения их в состав Российской Федерации.

«Если мы признаем республики, то должны будем заключать с ними какие-то договоренности: о дружбе и сотрудничестве, защите безопасности. А ситуация сейчас обстоит так, что две трети ДНР и более трех четвертей ЛНР оккупированы. Минские соглашения не выполняются и встает вопрос о деоккупации территорий республик. По сути, это и называется „война“. Это цена, которую придется за эти шаги платить», — заявил Бородай.

Ранее российская Госдума поддержала процедуру признания «ЛДНР»