Политика

Мы ответим положительно — Правительство Нидерландов меняет свое мнение об оружии для Украины

Поменяли свое мнение

Photo of Виктор Виктор Send an email 16 часов agoОбновлено: 21 января, 2022
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Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра заверил, что, если Украина обратится к Нидерландам с просьбой о поставках оружия, правительство «отнесется к этой просьбе благосклонно». Ранее Нидерланды были против оказания военной помощи Киеву.

Как отметил глава нидерландской дипломатии, «ситуация изменилась». В своем выступлении он напомнил, что на границе с Украиной собралось более 100 тысяч российских солдат, пишет Первая Лента.

Министр Хекстра также проинформировал парламентариев о том, что создана специальная группа по кибербезопасности, которая поможет Украине в борьбе с российскими хакерами.

В ходе дебатов глава внешнеполитического ведомства заявил, что Нидерланды предоставят НАТО два истребителя F-35, которые будут действовать из Болгарии. Самолеты будут выполнять так называемые задачи быстрого реагирования, то есть перехватывать неизвестные самолеты над зоной действия договора НАТО.

«В случае агрессии санкции должны очень дорого обойтись Путину», — заявил член парламента от социал-либеральной партии Сьорд Сьордсма. По его мнению, Россия должна быть отрезана от международной банковской системы Swift, а газопровод «Северный поток — 2» не должен быть допущен к эксплуатации.

Министр Хоэкстра не исключил блокады «Северного потока — 2», но при этом подчеркнул, что сорок процентов европейского газа поступает из России и «его нельзя просто заменить».

Ранее мы сообщали, что Великобритания передала Украине системы обороны против РФ.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 16 часов agoОбновлено: 21 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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