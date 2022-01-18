Политика

Россия отзывает дипломатов из Украины — Пропаганда или подготовка к вторжению? — NYT

Странные действия со стороны Кремля

Photo of Виктор Виктор Send an email 17 часов agoОбновлено: 18 января, 2022
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epa07250256 The Russian flag, seen through barbed wire, flies over the Russian Embassy in Kiev, Ukraine, 27 December 2018, during a protest denouncing the disappearance of Crimean activists. The protesters demand for an inquiry into the disappearance of fifteen Crimean Tatars and pro-Ukrainian activists who went missing since the annexation of Crimea by Russia in 2014. They accuse Russian authorities of procrastinating and blocking an inquiry into the cases. EPA/SERGEY DOLZHENKO Dostawca: PAP/EPA.

Перед переговорами с США и НАТО Россия начала потихоньку выводить своих дипломатов и их семьи из Украины. Это может означать, что Россия готовится к вторжению, а также может быть элементом ее пропаганды, пишет во вторник New York Times, не исключая, что эвакуация может быть фиктивной.

Вывод личного состава начался 5 января с посольства, а затем распространился и на консульство во Львове, за которым пристально следили украинские и американские службы. По данным газеты, россияне, скорее всего, прекрасно знали об этом пишет Первая Лента.

Правильная интерпретация этой операции сложна и является частью искусства угадывания следующего хода в игре президента России Владимира Путина, оценивает «NYT».

Кремль может готовиться к войне, но невозможно предсказать, решил ли он уже это сделать. Некоторые американские политики считают, что российский президент все еще колеблется, сообщает New York daily.

В этой ситуации неизвестно, что хочет сигнализировать Москва, открыто ограничивая дипломатический персонал в Украине, оценивает daily. Не исключено, что это не элемент стратегии, а лишь тактический ход для поддержки требований Кремля о «гарантии безопасности» со стороны НАТО для России, вроде вывода тяжелых вооружений из Польши, считают авторы текста.

Как они подчеркивают, следует отметить, что темпы увеличения численности российских военнослужащих на границе с Украиной снизились. По последним оценкам США, их там около 77 тысяч.

С другой стороны, разведка США и представители Пентагона считают, что Путин может просто дождаться промерзания земли, что облегчит доставку тяжелой военной техники к границе, сообщает daily.

Ранее мы сообщали, что Великобритания передала Украине системы обороны против РФ.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 17 часов agoОбновлено: 18 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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