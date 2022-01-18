Политика

Гордон признался, что Зеленский предлагал ему высокопоставленный пост

Известный журналист рассказал детали

Photo of Виктор Виктор Send an email 18 часов agoОбновлено: 18 января, 2022
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Президент Украины Владимир Зеленский дважды предлагал Дмитрию Гордону высокопоставленный пост. Такое заявление сделал сам журналист.

Гордон рассказал, что команда Зеленского дважды предлагала Гордону высокую должность, но  тот дважды отказывал. Журналист признался, что это было в первые полтора года Зеленского на должности главы государства, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Я не собираюсь никуда идти ни при Зеленском, ни после Зеленского. Мне предлагал Офис президента и президент два очень высоких поста в течение первых полутора лет. Я отклонил оба этих предложения. Я не хочу называть эти должности, президент и глава Офиса Ермак знают, о чем я говорю», — сказал Гордон.

Также известный журналист добавил, что не собирается заниматься политикой, так не собирается разменивать свою репутацию на политическую безнравственность. 

Ранее Гордон рассказывал, что Зеленский затеял огромный переезд.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 18 часов agoОбновлено: 18 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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