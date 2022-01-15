Для Порошенко это будет убийством – эксперт отметил важный момент в деле против экс-президента

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не смогут посадить в деле об госизмене. Такое мнение выразил политолог Олег Постернак.

Эксперт отмечает, что по статье госизмена почти невозможно посадить без соглашения сторон, этого фактически не произойдет. Также виновным Порошенко по статье УК Украины №258, которая касается сотрудничества с террористической группировкой, тоже будет тяжело признать. Все из-за того, что Верховная Рада до сих пор не признала «ЛНР» и «ДНР» террористическими организациями, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

В тоже время главным ударом по рейтинге Порошенко станет другой момент, считает эксперт.

Главной кульминацией этого шоу будет… одновременный допрос. Когда будет Медведчук стоять и будет стоять Порошенко. Это самое убийственное (ситуация — ред.) для Петра Алексеевича. Для Порошенко это чрезвычайно серьезное испытание будет, поскольку рядом Медведчук будет сидеть. Это убийство рейтинга», — подытожил политолог.

Ранее мы сообщали, что Порошенко намерен устроить шоу со своим возвращением в Украину.