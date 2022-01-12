Порошенко намерен устроить шоу со своим возвращением в Украину – зовет лидеров Майдана

17 января, в следующий понедельник, пятый президент Украины и действующий народный депутат Петро Порошенко намерен вернуться в Украину. Его уже ждут правоохранительные органы, так как бывший глава государства обвиняется в государственной измене.

Порошенко намерен организовать настоящее шоу со своим возвращением. Источник сообщает, что что Порошенко просил мэра Киева Виталия Кличко лично приехать в аэропорт, чтобы встретить его. А данный момент киевский городской глава еще думает над этим предложением, пишет Первая Лента со ссылкой на телеграм канал Картель.

«Также Порошенко просил Ахметова помочь с ЛОМами и политиками из его «пула», которые бы также приехали встречать экс-Президента. Тут намёк на Яценюка, Гройсмана, Тимошенко и тд. Порошенко хочет собрать всех лидеров майдана в кулак», — пишет паблик.

В тоже время телерам канал Женщина с косой отмечает, что в Офисе Президента уверены, что многие откажутся прийти встречать Порошенко, так как все преследуют свои личные политические цели, и просто так не хотят помогать бывшему президенту.

Ранее эксперт назвал главную ошибку Порошенко в деле об госизмене.