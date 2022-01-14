Россия довольна: Сенат США отклонил проект новых санкций по Северному потоку-2

Сенат США в четверг отклонил законопроект о введении дополнительных санкций в отношении газопровода «Северный поток—2».

За законопроект, предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом, проголосовали 55 сенаторов, в том числе шесть демократов. 46 были против, включая республиканца Рэнда Пола. Проект предусматривал наложение санкций на оператора газопровода в течение 15 дней с момента принятия закона, пишет Первая Лента.

Голосование стало результатом соглашения между Крузом и демократами, которое позволило проекту проголосовать в обмен на то, что Круз прекратил блокировать назначения послами президента Джо Байдена.

Неудача проекта является результатом, в частности, давление со стороны Белого дома, который убедил демократов, которые ранее в подавляющем большинстве выступали за санкции, не препятствовать дипломатическим попыткам разрешить кризис с Россией. В администрации Байдена также утверждали, что санкции могут подорвать соглашение с правительством Германии, которое обязалось приостановить СП-2 в случае российской агрессии. Украинские власти, в свою очередь, лоббировали принятие законопроекта.

Во время дебатов перед голосованием Круз обвинил демократов в голосовании против только потому, что президентом сейчас является Джо Байден, а не Дональд Трамп. Он добавил, что «если Россия вторгнется в Украину, это может быть потому, что Сенат США услышал и проигнорировал мольбы наших украинских союзников».

Ранее в США прокомментировали заявления РФ об химической атаке на «ЛДНР».