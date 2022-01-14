Политика

Россия довольна: Сенат США отклонил проект новых санкций по Северному потоку-2

Решение не поддержали

Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 14 января, 2022
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epa09681574 An honor guard carries the flag draped casket of late and former Senate Majority Leader Harry Reid down the steps of the United States Capitol after lying in state in the Capitol Rotunda in Washington, DC, USA, 12 January 2022. Reid, who died on 28 December, served in the US Congress from 1983-2017. EPA/Sarah Silbiger / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Сенат США в четверг отклонил законопроект о введении дополнительных санкций в отношении газопровода «Северный поток—2».

За законопроект, предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом, проголосовали 55 сенаторов, в том числе шесть демократов. 46 были против, включая республиканца Рэнда Пола. Проект предусматривал наложение санкций на оператора газопровода в течение 15 дней с момента принятия закона, пишет Первая Лента.

Голосование стало результатом соглашения между Крузом и демократами, которое позволило проекту проголосовать в обмен на то, что Круз прекратил блокировать назначения послами президента Джо Байдена.

Неудача проекта является результатом, в частности, давление со стороны Белого дома, который убедил демократов, которые ранее в подавляющем большинстве выступали за санкции, не препятствовать дипломатическим попыткам разрешить кризис с Россией. В администрации Байдена также утверждали, что санкции могут подорвать соглашение с правительством Германии, которое обязалось приостановить СП-2 в случае российской агрессии. Украинские власти, в свою очередь, лоббировали принятие законопроекта.

Во время дебатов перед голосованием Круз обвинил демократов в голосовании против только потому, что президентом сейчас является Джо Байден, а не Дональд Трамп. Он добавил, что «если Россия вторгнется в Украину, это может быть потому, что Сенат США услышал и проигнорировал мольбы наших украинских союзников».

Ранее в США прокомментировали заявления РФ об химической атаке на «ЛДНР».

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Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 14 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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