Политика

В США прокомментировали заявления РФ об химической атаке на «ЛДНР»

Энтони Блинкен отреагировал на ситуацию

Photo of Виктор Виктор Send an email 16 часов agoОбновлено: 22 декабря, 2021
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epa09641026 US Secretary of State Antony Blinken speaks to the media during a press conference at the Fairmont Hotel in Jakarta, Indonesia, 14 December 2021. Blinken is on an official visit to Indonesia to tighten the bilateral relationship between the two countries. EPA/MAST IRHAM Dostawca: PAP/EPA.

Комментируя шансы избежать российского вторжения в Украину перед лицом все более агрессивных заявлений Кремля, включая обвинения США в планировании химической атаки, государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что в настоящее время США проводят параллельную политику дипломатии и сдерживания.

«Эти две вещи идут рука об руку. В Женеве президент Байден сказал президенту Путину, что он предпочитает стабильные и предсказуемые отношения с Россией, но если Россия продолжит свои безответственные и агрессивные действия, она встретит определенный ответ», — отметил Блинкен, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

Дипломат также коснулся переговоров о возвращении к ядерной сделке с Ираном (СВПД). Блинкен признал, что с развитием иранской ядерной программы и продолжительными переговорами осталось «очень и очень мало времени», чтобы спасти сделку.

Вину за такое положение дел — наряду с Ираном — возложили на предыдущую администрацию Вашингтона и решение президента Дональда Трампа о выходе США из соглашения.

«Мы находимся там, где находимся, благодаря тому, что я считаю одним из худших внешнеполитических решений за последнее десятилетие», — сказал Блинкен.

Ранее в РФ заявили, что Украина с помощью США готовит химическую атаку на «ЛДНР».

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Photo of Виктор Виктор Send an email 16 часов agoОбновлено: 22 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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