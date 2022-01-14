Политика

Мы переживаем критический момент для европейской безопасности — глава НАТО

Йенс Столтенберг сделал важное заявление

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 14 января, 2022
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epa09680432 NATO Secretary General Jens Stoltenberg gives a press conference at the end of NATO-Russia Council at the Alliance's headquarters in Brussels, Belgium , 12 January 2022. EPA/ OLIVIER HOSLET Dostawca: PAP/EPA.

Сейчас мы переживаем критический момент для европейской безопасности. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В среду в Брюсселе состоялась встреча Россия-НАТО по поводу растущей концентрации российских войск в Украине и на границе с этой страной, пишет Первая Лента со ссылкой на европейские СМИ.

Столтенберг в Первой программе Польского радио, говоря об этой встрече, признал, что она была сложной, потому что касалась сложных тем. «Сейчас мы находимся в критическом моменте для европейской безопасности, и нам нужно поговорить с Россией, в том числе для того, чтобы донести до нее единую позицию всех союзников, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, когда речь идет о принципах», — сказал он.

По его словам, каждая страна вправе выбирать свой собственный путь и решать, хочет ли она принадлежать к такому военному союзу, как НАТО, или нет. «Но наше право защищать всех союзников и размещать войска в восточной части НАТО также имеет решающее значение», — сказал Столтенберг. «В то же время мы должны говорить, и именно поэтому мы предложили диалог по контролю над вооружениями, прозрачности военных учений, механизмам снижения рисков, таких как инциденты и многим другим вопросам», — добавил он.

Ранее мы сообщали, что Сенат США отклонил проект новых санкций по Северному потоку-2.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 14 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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