Мы переживаем критический момент для европейской безопасности — глава НАТО

Сейчас мы переживаем критический момент для европейской безопасности. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В среду в Брюсселе состоялась встреча Россия-НАТО по поводу растущей концентрации российских войск в Украине и на границе с этой страной, пишет Первая Лента со ссылкой на европейские СМИ.

Столтенберг в Первой программе Польского радио, говоря об этой встрече, признал, что она была сложной, потому что касалась сложных тем. «Сейчас мы находимся в критическом моменте для европейской безопасности, и нам нужно поговорить с Россией, в том числе для того, чтобы донести до нее единую позицию всех союзников, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, когда речь идет о принципах», — сказал он.

По его словам, каждая страна вправе выбирать свой собственный путь и решать, хочет ли она принадлежать к такому военному союзу, как НАТО, или нет. «Но наше право защищать всех союзников и размещать войска в восточной части НАТО также имеет решающее значение», — сказал Столтенберг. «В то же время мы должны говорить, и именно поэтому мы предложили диалог по контролю над вооружениями, прозрачности военных учений, механизмам снижения рисков, таких как инциденты и многим другим вопросам», — добавил он.

Ранее мы сообщали, что Сенат США отклонил проект новых санкций по Северному потоку-2.