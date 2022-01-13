Политика

На АМК новый управляющий из России: кто он

Дмитрий Покровский занял вакантную должность

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 13 января, 2022
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Вчера, 12 января, стало известно, что на Алчевском металлургическом комбинате был представлен коллективу новый управляющий. Им стал Дмитрий Покровский, который ранее работал в ПАО «Северсталь» в России.

Источники нашли много информации о новом управленце в «ЛНР», появились некоторые интересные моменты, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

В 2003году он занял должность оператора поста управления в компании «Северсталь», а  в 2014 стал начальником прокатного отделения листопрокатного цеха №3 в г. Колпино. Окончил СПбПУ по специальности «Обработка металлов давлением». В июне 2015 г. был переведен на должность генерального директора Ижорского трубного завода. В 2019 г. назначен генеральным директором ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющаяся членом группы компаний «Объединённые машиностроительные заводы».

В обязанности Покровского на должности гендиректора «ОМЗ-Спецсталь» входило, в частности, увеличение рыночной доли компании на российском и международном рынках, повышение эффективности производства и качества изготовляемой продукции.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО опубликовали актуальные тарифы на коммуналку в 2022 году.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 13 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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