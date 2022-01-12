Зеленский готов перешагнуть «красные линии» по Донбассу — дипломат

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на непопулярные шаги в отношении решения ситуации по Донбассу. Такое заявление сделал экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Такие выводы дипломат сделал после встречи украинского президента с советниками канцлера Германии и президента Франции по внешней политике. Он считает, что заявление Зеленского «мы готовы к необходимым решениям по минскому процессу» являются главным месседжом в этой ситуации, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Это, я думаю, ключевой вопрос, который нам придется «выруливать», в том числе дипломатически. Это и формула Штайнмайера, и свободная экономическая зона на Востоке, и полная амнистия. Это все то, что после декабря 2019 года не решились сделать украинские власти, а сейчас они готовят почву. Это, очевидно, для того, чтобы это все попытаться сделать», — отметил Чалый.

Он считает, что Офис президент готов пойти на непопулярные шаги, которые поддерживает только часть украинцев.

Чалый предполагает, что Зеленский готов пойти на компромисс, который раньше называли «красными линиями».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не сможет остановить войну на Донбассе без России.