Канада не исключает продажи оружия Украине и новых санкций против России
Канадское правительство может пойти на важный шаг
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский во вторник обсудили ситуацию на Донбассе и возможность продления канадской военной миссии в Украине. Правительство Канады не исключает продажи оружия Украине.
Министр обороны Канады Анита Ананд написала в Твиттере в понедельник, что она разговаривала с министром обороны Дании Трине Брамсен, в том числе о суверенитете и безопасности Украины, пишет Первая Лента.
Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли не исключила продажи Канадой оружия Украине в воскресенье. Джоли неоднократно задавали в интервью, согласится ли Канада продавать оружие украинской армии в случае вторжения российских войск в Украину, и она не исключила такой возможности.
— Важнейшим вопросом на данный момент является сотрудничество с Украиной по угрозам ее безопасности. Мы сделаем это. Министр обороны Анита Ананда активно работает над этим досье, ведутся переговоры с союзниками. Отвечая на вопрос: безопасность Украины — это безопасность Европы, а значит, это вопрос безопасности для всего мира и для Канады, — подчеркнула Жоли.
Ранее мы сообщали, что США предоставили России два варианта сценария развития ситуации с Украиной.