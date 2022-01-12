Политика

Канада не исключает продажи оружия Украине и новых санкций против России

Канадское правительство может пойти на важный шаг

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 12 января, 2022
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский во вторник обсудили ситуацию на Донбассе и возможность продления канадской военной миссии в Украине. Правительство Канады не исключает продажи оружия Украине.

Министр обороны Канады Анита Ананд написала в Твиттере в понедельник, что она разговаривала с министром обороны Дании Трине Брамсен, в том числе о суверенитете и безопасности Украины, пишет Первая Лента.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли не исключила продажи Канадой оружия Украине в воскресенье. Джоли неоднократно задавали в интервью, согласится ли Канада продавать оружие украинской армии в случае вторжения российских войск в Украину, и она не исключила такой возможности.

— Важнейшим вопросом на данный момент является сотрудничество с Украиной по угрозам ее безопасности. Мы сделаем это. Министр обороны Анита Ананда активно работает над этим досье, ведутся переговоры с союзниками. Отвечая на вопрос: безопасность Украины — это безопасность Европы, а значит, это вопрос безопасности для всего мира и для Канады, — подчеркнула Жоли.

Ранее мы сообщали, что США предоставили России два варианта сценария развития ситуации с Украиной.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 12 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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