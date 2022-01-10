Политика

В «ДНР» неожиданно заявили, что «республике» рано объединяться с Россией

Не могут никак справиться с законодательствами

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 10 января, 2022
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В так называемой «ДНР» часто местные «чиновники» и «политики» рассказывают о том, когда «республика» войдет в состав Российской Федерации. Иногда они рассказывают, почему «ДНР» до сих пор не признана Россией и не вошла в ее состав.

Так называемая «депутат «ДНР» Ирина Попова заявила, что в первую очередь для начала того, чтобы объединиться с Россией ДНР нужно гармонизировать «республиканское» законодательство, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«И сегодня наше направление, и действия в плане гармонизации законодательства «ЛНР» и «ДНР» — это тоже позитив. Тем более, что в этом законодательстве мы все равно ориентируемся на Россию. Так или иначе это приближено к законодательной базе России», — уверена Попова.

Интересно, что «республикам» не хватило почти восемь лет для того, чтобы гармонизировать законодательства и пока никто не назвал даты, когда это произойдет. Это очередная отмазка, ведь присоединение Крыма прошло молниеносно. Никаких паспортов, законодательных изменений и российских программ в школах и университетах не было. Просто РФ взяла и аннексировала полуостров.

Ситуация с Донбассом другая, но местные «политики» продолжают дурить народ.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» отменили все льготы на проезд в общественном транспорте.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 10 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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