Подозрению Порошенко – нардеп отметила важный момент

Вручение подозрения в государственной измене пятому президенту Украины Петро Поршенко является все лишь отвлекающим маневром. Такое мнение выразила народный депутат из фракции «Голос» Кира Рудик.

Она считает, что это сделали специально перед Новым годом, чтобы отвлечь украинцев от проблем, которые существует в стране. При этом народный депутат считает, что дело касается не только проблем с пандемией коронавируса, но и других важных моментов, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Почему именно сейчас, а не два года назад, если были какие-то факты вручить это подозрение? Это делается перед Новым годом. Ну, понимаете, для «95 квартала» новогодние праздники — интенсивное время, они привыкли, что это нужно делать перед Новым годом. И действительно, нужно отвлечь от проблем, которые сейчас есть в стране», — заявила Рудик.

Она отметила, что сейчас украинцы сталкиваются с энергетическим и экономическим кризисами, а более 600 000 человек покинуло страну и уехало на заработки только за последний год.

Народный депутат считает, что действия против Порошенко – отвелечь украинцев от всех этих моментов.

Ранее Тимошенко дала совет Порошенко по поводу подозрений в госизмене.