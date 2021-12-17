Пушилин рассказал об амбициозных задачах «республики»: жители ОРДО недовольны

Уже в ближайшее время жители ОРДО заживут намного лучше. Местные «власти» обещают, что в следующие два года будет прорыв.

Так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин заявил, что прошедшие два года для «министерств и ведомств «ДНР» были подготовкой к последующему амбициозному периоду. То есть готовились сделать настоящий прорыв, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«2020 и 2021 годы были проверочными для всех «министерств» и «ведомств» до перехода к выполнению амбициозных задач 2022−2024 годов», — заявил Пушилин.

В тоже время местные жители не очень верят в такие «амбициозные» планы «республики», ведь раньше им уже обещали многое.

«Лучше бы был он нормальный. А не вор. Сделал Донецк лучше чем был. А в итоге только в карман себе и п##дит», — написал местный житель.

«Проверяют годами, потом начинают типа выполнять, а потом окажется, что проверка была не верной. Начнут заново проверять годами. Так и живем», — отмечает житель ОРДО.

«Потому что всех назначают с Москвы. Или вы хотите сказать, что этого чмошника выбрали жители Донецка?» — риторически спрашивает участник дискуссии.

Ранее жители «ДНР» назвали главную проблему «республики» в 2021 году.