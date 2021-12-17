Нардеп призналась, сколько получают «слуги» в конвертах: конкретные цифры

Народные депутаты от партии «Слуга народа» в действительности получают деньги в конвертах за нужные голосования в украинском парламенте. Эту информацию подтвердила народный депутат Анна Скороход.

Она рассказала, сколько именно получают в конвертах представители президентской партии, членом которой она также была ранее. Однако позже ее выгнали из фракции «Слуга Народа», пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Насколько ходят слухи, сейчас это около 40 тысяч рядовому депутату. А не рядовому – больше. Не все подпадают под зарплаты, есть люди, которые не голосуют так, как надо», – говорит она.

Скороход добавил, что она и другие народные депутаты, в том числе и умерший Антон Поляков, ранее свидетельствовали о раздаче денег в НАБУ.

При этом она также поделилась своим мнением, почему никто не открывает уголовные дела против депутатов.

«Потому что депутатская неприкосновенность существует. И для того чтобы открыть уголовное производство против народного депутата, необходимо согласование генпрокурора Украины. Генеральный прокурор является непосредственно в монобольшинстве, он им подчиняется».

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