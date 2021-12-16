Порошенко устроил настоящий скандал на одном из каналов: видео слили в сеть

Скандалом завершился один из эфиров телеканала «Рада». Во время одной из студийных программ в эфир ворвался пятый президент Украины Петро Порошенко и создал конфликтную ситуацию.

Студия канала, расположена в парламенте, именно туда и ворвался во время эфира Порошенко. Там шел прямой эфир с нардепом от «Слуги народа» главой комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетманцевым. Он подошел к ведущим и, стоя спиной к камере, заявил, что телеканал препятствует работе народных депутатов, пишет Первая Лента со ссылкой на Украинскую Правду.

Его пригласили сесть за стул и поговорить об этой ситуации, но Порошенко отказался. Затем политик развернулся лицом к камерам и уже заявил, что на обновление парламентского телеканала были «незаконно потрачены средства налогоплательщиков». В итоге он вышел из студии.

В кулуарах Порошенко раздавал комментарии и объяснил свой поступок «чрезмерными эмоциями». На телеканале заявили, что готовы предоставить Порошенко время и выслушать его мнение.

Ранее Верховный Суд отказался рассматривать иск Порошенко к Bihus.Info и Зеленскому.