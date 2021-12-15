Пушилин возмутился предложением Зеленского: на это никто не пойдет

Так называемые «власти» «ДНР» отреагировали на инициативу украинской стороны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает того, что будет референдум относительного судьбы Донбасса.

Так называемому «главе» «ДНР» Денису Пушилину такие высказывания украинского президента не понравились. Он считает, что такое голосование, которое якобы противоречит Минским соглашениям. Пушилин заявляет, что украинские политики якобы собираются решить судьбу жителей ОРДЛО с помощью голосов из подконтрольных Украине Львова, Ровно, Тернополя, Киева и других городов, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Верхом цинизма является решать судьбу жителей Донецка и Луганска жителями Львова, города Ровно, Тернополя, Киева в конце концов. На это никто не пойдет», — заявил Пушилин.

Он считает, что возможный референдум в Украине идет в противовес Минским соглашениям, где «четко указано, что конституционная реформа должна быть утверждена представителями » и «ЛНР»».

Ранее Пушилин неожиданно похвалил Порошенко и раскритиковал Зеленского.