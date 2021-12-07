Пушилин неожиданно похвалил Порошенко и раскритиковал Зеленского

Пятый президент Украины Петро Порошенко более умело действовал в ситуации с Минскими соглашениями. Такое заявление сделал так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин.

В тоже время он раскритиковал действующего президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что действия нынешнего главы государства могут привести к полномасштабным боевым действиям на Донбассе, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Ситуация, по сути, деградирует. Порошенко с большим политическим опытом, он делал это филигранно — то есть минский процесс не выполнялся, но по крайней мере это было в каких-то там рамках», — заявил Пушилин.

Также он добавил, что во время правления «все пошло вообще вразнос». При этом ситуация только ухудшается и все может стать еще хуже.

«И на самом деле это тенденции опасные, которые могут в конечном счете привести к полномасштабным боевым действиям», — добавил Пушилин.

Ранее Пушилин неожиданно признался, кто в действительности принимает ключевые решение по «ДНР».