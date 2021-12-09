Эрдоган сделал важное заявление по поводу конфликта между Украиной и Россией

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова выступить посредником, способствовать контактам и предоставить любую форму поддержки для урегулирования российско-украинского конфликта с согласия обеих сторон.

«Мы готовы оказать всяческую поддержку на пути к установлению диалога между Россией и Украиной», — сказал Эрдоган, которого цитирует турецкое информационное агентство Anadolu, пишет Первая Лента.

Турецкий лидер также выразил надежду, что напряженность не усилится и стабилизация в регионе сохранится. Это не первое подобное заявление Эрдогана, который давно пытается выразить готовность оказать поддержку российско-украинскому диалогу.

Президент Турции обнародовал свою позицию в среду в интервью журналистам, возвращаясь из Катара. Там он подписал около пятнадцати различных соглашений с целью укрепления деловых отношений с арабским государством.

Отметим, что в последнее время Украины и западные страны констатируют тот факт, что Россия в любой момент может пойти в полномасштабное наступление. Фиксируется большое скопление военных вблизи украинской границы.

Ранее мы сообщали, что в момент встречи Путина и Эрдогана Украина и Турция подписали договор о совместной базе.