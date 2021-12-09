Билецкий рассказал, что нужно сделать, чтобы остановить Россию

Российская Федерация намерена установить тотальный контроль над Украиной. Это она намерена сделать с помощью военных действий. Такое мнение выразил глава Национального корпуса Андрей Билецкий.

Он отметил, что сейчас не так важно, когда именно начнется полномасштабное наступление, а намного важнее заняться фонетическим развитием сектора безопасности. Билецкий также перечислил конкретные шаги, на которые должна пойти власть, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Если говорить о конкретных шагах, которые должна делать власть: развитие территориальной обороны, которая должна стать фундаментом, тылом для ВСУ; вопросы военно-воздушных сил, которым должны отдать приоритет, но за 8 лет государство не приобрело ни одной боевой машины для военно-воздушных сил; вопрос ВПК – прекрасно, что мы закупаем турецкие «Байрактары», но мы должны заниматься развитием своей ВПК», — сказал он.

В тоже время он также считает, что сейчас действия Кремля – это блеф и в ближайшее время полномасштабная война не начнется.

Ранее Игорь Смешко заявил, что Украина могла бы и сама справиться с агрессией со стороны России.