Украина могла бы и сама справиться с агрессией со стороны России — Смешко

Если бы у Украины остался ядерный потенциал, то страна могла бы и сама ответить на агрессию со стороны Российской Федерации. Такое мнение выразил бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

Он считает, что у России есть все возможности начать полномасштабные военные действия против Украины. Экс-глава СБУ отмечет, что никогда еще на границах не было скопления такого количества боевой техники. При этом у россиян ест ь150 тысяч военный из миллионной армии, которые готовы идти в наступление, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

Если бы у нас был третий ядерный арсенал, тактическое ядерное оружие, более чем миллионная армия, стратегическая авиация, мы бы обошлись без Запада в своей обороноспособности. Тактическое ядерное оружие надо было сохранить», — сказал он.

«Если бы у нас был третий ядерный арсенал, тактическое ядерное оружие, более чем миллионная армия, стратегическая авиация, мы бы обошлись без Запада в своей обороноспособности. Тактическое ядерное оружие надо было сохранить», — сказал он.

Также Смешко добавил, что он не в восторге от того уровня помощи от западных союзников, которую получает Украина.

Ранее Германия согласилась пойти на серьезный шаг в случае вторжения России в Украину.